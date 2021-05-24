Alexander Sörloth transferinde belirsizlik! Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ilgileniyordu ancak...

Bu sezon RB Leipzig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşayan Norveçli golcü Alexander Sörloth'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edilen Sörloth'un geleceğiyle hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan menajeri Morten Wivestad, Norveçli golcünün Türkiye'ye dönme planı olmadığını söylese de transfer için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Wivestad yaptığı açıklamada, "Alexander Sörloth başlangıçta sıkıntı yaşasa da Bundesliga'ya alıştı. Birçok teklif var ama önceliği Leipzig'de kalmak. Nagelsmann sonrası Jesse Marsch ile çalışmayı çok istiyor. Yeni hocasıyla görüşmeden bir karar alması mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İÇİN DEVREDE

Sörloth transferi için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama avantajını kullanarak Norveçli futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtilmişti.

FENERBAHÇE LEIPZIG'LE GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ın yanı sıra golcü futbolcuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve Alman ekibi RB Leipzig ile kiralamak için görüşme yaptığı ifade edilmişti. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü olma ihtimali her geçen gün artan Emre Belözoğlu ile daha önce gerginlik yaşayan Sörloth'un ise bu transfere şimdilik çekimser baktığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİNDE TRABZONSPOR MADDESİ

Norveçli yıldızın sözleşmesindeki madde Trabzonspor'u avantajlı kılarken, Bordo-mavililerin 11 milyon euro bonservis kazandırarak Almanya'ya transfer olan Sörloth'un sözleşmesindeki "Türkiye’ye bonservisi ile transferi söz konusu olması durumunda Trabzonspor öncelikle alma hakkına sahiptir" maddeye güvenerek transferde hamle yapacağı kaydedildi.

25 yaşındaki Norveçli forvetin Türkiye'den bir kulübün kiralamak istemesinde ise bir madde yok. Kiralık teklifi Leipzig tarafından kabul edilirse bu konuda son söz Sörloth'a kalıyor. Eğer Sörloth teklifi kabul ederse kiralık olarak Trabzonspor'dan başka takımda da oynayabilir.

"YÜZDE 90 BEŞİKTAŞ'TA" İDDİASI! YENİ HOCASINI BEKLEYECEK...

Gazeteci Candaş Tolga Işık geçtiğimiz günlerde Haber Global'de yaptığı açıklamada, "Sörloth yeni hocasıyla (Jesse Marsch) bir görüşme yapacakmış. Geçen sene istediği süre alamamış. Bu sene yine forma giyemeyecekse ayrılacakmış. Eğer Leipzig'de kalmayacaksa görünen o ki yüzde 90 Beşiktaş'a gelecek. Bu arada Sörloth'la Fenerbahçe de görüşüyormuş. Bu bilgiyi de aldım. Ama oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek Beşiktaş'a gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından başarılı golcünün transferindeki belirsizlik devam ederken, EURO 2020 sonrası somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Bu sezon Leipzig formasıyla 37 maçta süre alan Sörloth, 6 gol atıp 3 de asist yaptı.