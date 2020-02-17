Alexander Sörloth Trabzonspor’da kendini buldu

Trabzonspor’un sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde en parlak dönemine imzasını attı. Ligde 17 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran 24 yaşındaki oyuncu bordo-mavili forma ile geçmiş dönemdeki performans verilerini geride bıraktı.

Sörloth, ülkesinin takımlarından Rosenborg ekibinde 2013-2015 yılları arasında 10 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetti. Golcü oyuncu yine Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt takımında ise 27 mücadelenin 20’sinde ilk on birde sahaya çıktı ve 14 gol, 6 asistle oynadı. Ülkesindeki çıkışının ardından Hollanda takımlarından Groningen’e transfer olan Sörloth, 42 resmi maçta 6 gol, 4 asistle oynadı. Hollanda'da istediklerini yapamayan Alexander Sörloth, Danimarka ekibi Midtjylland’a transfer oldu. 26 maçta 15 gol, 9 asistle oynayan oyuncu, İngilizlerin dikkatini çekti ve Crystal Palace’ın futbolcusu oldu. Burada 20 resmi maçta 1 gol, 1 asist yapan başarılı futbolcu, yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayamayınca Gent’e kiralandı. Sörloth, Gent forması altında 22 maça çıkıp 5 gol, 3 asist yaptı.

Crystal Palace kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev alan Norveçli oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent’te ise 19 lig müsabakasında 4 gol attı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere’ye dönmeyen oyuncunun yeni adresi Trabzonspor olmuştu.



Trabzonspor’da kendini buldu

Sörloth, bordo-mavili takımda ise kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Trabzonspor’da Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 33 maçta 22 gole imza atan Sörloth, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor. Karadeniz ekibinde adeta kendini bulan Sörloth, ligde 17, kupada 3 ve Avrupa’da ise 2 gol attı.



Sörloth’un gol attığı maçları kaybetmedi

Trabzonspor, ligde Alexander Sörloth’un gol attığı maçları kaybetmedi. 14 maçta 17 gol kaydeden Norveçli, 6 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 44 puanın 34’ne direk katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig’de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerin başında gelirken attığı 17 golle ilk sırada yer alıyor.



Cardozo’yu yakaladı sıra Shota’da

Trabzonspor’un gol silahı Sörloth, Süper Lig’de attığı 17 golle, Oscar Cardozo’nun istatistiklerini yakaladı ve gözünü Shota Arwaladze’nin rekoruna dikti. 24 yaşındaki Norveçli golcü oyuncu sezon tamamlanmadan Oscar Cardozo’nun 2014-15 sezonundaki gol sayısına ulaştı. Sörloth’un yeni hedefi ise Trabzonspor formasıyla 1995-96 sezonunda 25 golle krallık unvanını alan Shota Arwaledze’yi geçmek.



Trabzonspor Sörloth’ün transferi konusunda rahat

Trabzonspor, Norveçli oyuncunun transferi konusunda oldukça rahat. Bordo-mavili kulüp Crystal Palece ekibine iki yıl için 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, futbolcunun, 2020-21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak.

Karadeniz ekibi oyuncunun bonservisini alması durumunda da sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak.

Öte yandan Crystal Palace ve Gent takımlarında forma giydiği dönemde transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değeri bulunan Sörloth, bordo-mavili forma altında ise 4 aylık dönemde fiyatını 10 milyon Euro’ya çıkartarak değerine değer kattı.



Maliyetini çıkardı

Sörloth, attığı gollerle takımına önemli katkı sağlarken, elde edilen galibiyetler sonrası da maliyetini çıkarmış durumda. Golcü oyuncu gol attığı maçlarda bordo-mavili kulübün kasasına 32 milyon 900 Bin TL girdi. Karadeniz ekibinde forma giydiği ilk yılda attığı 17 golle, takımın en skorer ismi olan Norveçli oyuncu ekonomik olarak da takıma büyük bir katkı verdi.



Sörloth’ün gol attığı maçlar ve sayıları şöyle:

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 (1)

Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 (1)

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2 (1)

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2 (1)

Trabzonspor - Gaziantep: 4-1 (1)

Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (1)

MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3 (1)

Trabzonspor - Galatasaray: 1-1 (1)

Antalyaspor - Trabzonspor: 1-3 (1)

Konyaspor - Trabzonspor: 0-1 (1)

Trabzonspor - Kayserispor: 6-2 (2)

Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (3)

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1 (1)

Trabzonspor - Sivasspor: 2-1 (1)



Ziraat Türkiye Kupası

Altay - Trabzonspor: 1-2 (1)

Trabzonspor - B.B Erzurumspor: 5-0 (2)



Avrupa Ligi

Sparta Prag - Trabzonspor: 2-2 (1)

Trabzonspor - Sparta Prag: 2-1 (1)





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