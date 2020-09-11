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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Alexander Sörloth, Trabzon'a geliyor! Testin ardından...

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Norveç Milli Takımı'ndan dönmek üzere yola çıkan Sörloth, covid-19 prosedürlerine takılmıştı. Norveçli'nin akşam saatlerinde Trabzon'da olacağı öğrenildi.

Milli maçlar sebebiyle Norveç’te bulunan ve virüs önlemleri nedeniyle dönüşü geciken Alexander Sörloth’un Covid-19 testi negatif çıktı. Yıldız forvet akşam saatlerinde Trabzon’da olacak.

Milli mesainin başlamasıyla ülkesine giden Alexander Sörloth, Norveç’te uygulanan Covid-19 prosedürlerinden ötürü bir süredir seyahat izninin çıkmasını bekliyordu. Sörloth’a maçtan bir gün sonra yapılan Coronavirus testinin sonucu belli oldu.

Test sonucu negatif çıkan Norveçli golcü Trabzon’a doğru yola çıktı. 24 yaşındaki futbolcunun bugün akşam saatlerinde Trabzon’a gelip takımın kamp kadrosuna katılması bekleniyor.

 

 

Alexander Sörloth, Trabzona geliyor Testin ardından...

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