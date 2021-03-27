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GeriFutbol Alexander Sörloth: "Küçük farkla savaşı kaybettik"
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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 23:37 | Son Güncelleme:

Alexander Sörloth: "Küçük farkla savaşı kaybettik"

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Alexander Sörloth: "Küçük farkla savaşı kaybettik"

Türkiye'nin, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu.

Küçük farkların sonucu belirlediğini belirten Alexander Sörloth, "Küçük farkla savaşı kaybettik. Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz. Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor. Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmalıyız. Bunu yapabiliriz, ihtimal var. Ceza alanı etrafındaydık ancak ceza alanı içinde keskin değildik. Son dönemde çok gol attık, bu alışık olmadığımız bir durum. Aynı zamanda geride de daha sağlam durmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken şeyler." diye konuştu.

Alexander Sörloth: Küçük farkla savaşı kaybettik

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