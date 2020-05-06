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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Alexander Sörloth karantinadan çıktı!

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Alexander Sörloth karantinadan çıktı!
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Trabzonspor, Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'un 14 günlük mecburi karantina sürecinin bittiğini açıkladı.

Lige verilen arada ülkesi Norveç'e giden Sörloth, Norveç hükümetinin sağladığı özel uçakla 22 Nisan'da Türkiye'ye gelmiş ve mecburi karantinaya girmişti. Sörloth'un karantina süreci bugün tamamlandı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

22 Nisan tarihinde Norveç’ten Trabzon’a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth’un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Alexander Sörloth karantinadan çıktı

Alexander Sörloth karantinadan çıktı

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