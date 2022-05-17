Alexander Sörloth için 2 farklı teklif! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | Transfer haberleri

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Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta takımın başına Valerien Ismael getirilirken yeni sezon planlaması için şimdiden kollar sıvandı.

Gelecek sezon kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmayı planlayan siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ile yolların ayrılması beklenirken yerine düşünülen isimlerin başında Alexander Sörloth geliyor.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de harikalar yarattıktan sonra Leipzig'in yolunu tutan ve bu sezonu Sociedad'da kiralık olarak tamamlayacak olan Norveçli golcüye Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş talip.

Uzun süredir transfer gündeminde yer alan Sörloth'u gelecek sezon için kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, çalışmalarını sürdürürken Alman ekibinin kapısını 2 farklı teklifle çaldığı belirtildi.

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ALMAN EKİBİNE 2 FARKLI TEKLİF

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Sörloth'un bonservisini elinden bulunduran Leipzig'e sonraki satıştan yüzde 50 pay ve 4 milyon Euro bonservis ile toplamda 6 milyon Euro bonservis olmak üzere iki farklı teklifte bulundu.

Siyah beyazlılar, golcü futbolcuya ise 3 yıllık sözleşme ve senelik 2.5 milyon Euro'luk bir kontrat önerdi.

SOCIEDAD VAZGEÇMEDİ

Alexander Sörloth bu sezon Sociedad'da kiralık olarak forma giyerken İspanyol ekibinin 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Satın alma opsiyonunun tarihi geçerken İspanyol basınında çıkan haberlerde ise Sociedad'ın golcü oyuncudan vazgeçmediği, daha düşük bir bedelle Leipzig'e teklif yapacağı öne sürüldü.

İSPANYA'DA 8 GOL, 1 ASİST

Bu sezon Real Sociedad formasıyla toplamda 43 maça çıkan Sörloth, İspanyol ekibinde 8 gol atıp 1 de asist yaptı.

TÜRKİYE'DE GOL KRALI OLDU

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olmuştu.