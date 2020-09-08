Alexander Sörloth durdurulamıyor! Hem Trabzonspor hem Norveç...

İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarında da 9 gol atarak toplam oynadığı 49 maçta 33 gol atarak kariyerinin en gollü sezonunu yaşayan Norveçli yıldız, yeni sezon öncesi de Karadeniz ekibine büyük bir umut verdi.

UEFA Uluslar B Ligi Grup 1'de mücadele eden Norveç Milli Takımı ile çıktığı iki maçta Sörloth performansıyla göz doldurdu. Norveç'in grubunda Avusturya ile oynadığı ilk maçta oyuna Joshua King'in yerine 64. dakikada giren Sörloth, takımının attığı tek golün asistini yapmıştı. Kuzey İrlanda ile oynanan ikinci maçta ilk on birde sahaya çıkan ve oyunun tamamında forma giyen golcü oyuncu 2 gol kaydetti. Trabzonspor'dan sonra Milli Takım forması altında da gollerine devam eden yıldız oyuncu ilk on birin değişmez ismi olmayı hedeflerken, yeni sezon öncesinde de performansıyla Karadeniz ekibine büyük bir umut verdi. Türkiye'den sonra Avrupa'da önemli ses getirmeye hazırlanan Norveçli oyuncu transferiyle ilgili yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.



Trabzonspor'un transferde eli güçlü

Trabzonspor, başarılı oyuncunun transferi konusunda oldukça rahat. Bordo-mavili kulüp Crystal Palace ekibine iki yıl için 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, futbolcunun 2020-21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleştirmiş olacak. Karadeniz ekibi oyuncunun bonservisini alması durumunda da sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak.



Trabzonspor'da en yüksek değerine ulaştı

Bordo-mavili takıma gelmeden önce Crystal Palace ve Gent takımlarında forma giydiği dönemde transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değeri bulunan Sörloth, bordo-mavili forma altında geçirdiği bir sezonda değerini 20 milyon Euro'ya yükseltti. Transferin gözdesi olan Norveçli oyuncunun geleceği merakla beklenirken, Karadeniz ekibi ise golcü oyuncunun takımda kalmasından yana olsa da tekliflerin kulübü tatmin edici seviyeye gelmesini bekliyor.

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