MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlexander Sörloth attı, Leipzig 90+3'te geri döndü!
GeriFutbol Alexander Sörloth attı, Leipzig 90+3'te geri döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 22:50 | Son Güncelleme:

Alexander Sörloth attı, Leipzig 90+3'te geri döndü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alexander Sörloth attı, Leipzig 90+3'te geri döndü!
Abone Olgoogle-news

Leipzig, 2-0 geriye düştüğü maçta 90+3. dakikada Alexander Sörloth2un attığı golle Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti.

Bundesliga'da 23. hafta maçında Leipzig ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 6. dakikasında Hofman ile öne geçen konuk ekip, 19. dakikada Thuram ile farkı 2'ye çıkardı.

Devreye 2-0 geride giren Leipzig'te 46. dakikada Alexander Sörloth oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 57. dakikada Nkunku sahne alırken 66. dakikada Poulsen'in golüyle skor eşitledi.

Son sözü ise 90+3. dakikada Alexander Sörloth söyledi. Norveçli futbolcunun golüyle Leipzig sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Leipzig 50 puanla lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Mönchengladbach ise 33 puanda kaldı.

Alexander Sörloth attı, Leipzig 90+3te geri döndü

Alexander Sörloth attı, Leipzig 90+3te geri döndü

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi