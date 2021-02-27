Alexander Sörloth attı, Leipzig 90+3'te geri döndü!
Leipzig, 2-0 geriye düştüğü maçta 90+3. dakikada Alexander Sörloth2un attığı golle Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti.
Bundesliga'da 23. hafta maçında Leipzig ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 6. dakikasında Hofman ile öne geçen konuk ekip, 19. dakikada Thuram ile farkı 2'ye çıkardı.
Devreye 2-0 geride giren Leipzig'te 46. dakikada Alexander Sörloth oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın 57. dakikada Nkunku sahne alırken 66. dakikada Poulsen'in golüyle skor eşitledi.
Son sözü ise 90+3. dakikada Alexander Sörloth söyledi. Norveçli futbolcunun golüyle Leipzig sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Leipzig 50 puanla lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Mönchengladbach ise 33 puanda kaldı.