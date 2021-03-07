Alexander Sörloth açıldı! Almanya'da gündem oldu...

Spor Arena Dış Haber | Alexander Sörloth, Bundesliga'ya ısındı! Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth, ilk 13 hafta gol atamamıştı. Almanya'da bu performansı nedeniyle eleştirilen Sörloth, son haftalarda formunu bulmuşa benziyor.

Sörloth, Leipzig'in Freiburg'u 3-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asist ile oynayarak maçın yıldızı oldu.

SON MAÇLARDA COŞTU!

Norveçli forvet, geçen hafta da 3-2'lik Borussia Mönchengladbach galibiyetinde yine 1 gol, 1 asistlik performans ile oynamıştı. Böylece Sörloth, Leipzig'deki son iki lig maçında 2 gol ve 2 asist kaydetti. 25 yaşındaki forvet, geçen hafta da Almanya Kupası maçında Wolfsburg'a karşı asist yapmıştı. Toplamda ise Sörloth'un son 2 maçtaki performansı 2 gol, 3 asist şeklinde oldu.

''FORMU İLE YANIYOR!''

Alexander Sörloth'un performansı Almanya'da büyük ses getirirken Alman basını, Sörloth için ''Nagelsmann'ın sistemine uyum sağlamakta zorlanıyordu ama şimdi formu ile adeta yanıyor!'' sözlerini kullandı.

''BÖYLE DEVAM SÖRLOTH!''

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise ''Sörloth böyle devam etmeli, onun bu performansından çok memnunum'' diye konuştu.

Leipzig taraftarları da sosyal medyada golcü oyuncudan övgüyle bahsetti. Sörloth hakkında ''İşte beklediğimiz performans buydu!'', ''Kendine geldi, son haftalarda müthiş oynuyor'' yorumları yapıldı.

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