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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Alexander Soderlund, Çaykur Rizespor'da!

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Alexander Soderlund, Çaykur Rizespor'da!
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Toft Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İsveç 1. Lig ekiplerinden BK Hacken'de forma giyen ve Norveç milli takımlarında 34 maç oynamış olan forvet oyuncusu Alexander Toft Soderlund kendisini 1,5 sezon yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." denildi.

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"Soderlund, kulübümüze hoş geldin" ifadesi de kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.

 

Alexander Soderlund, Çaykur Rizesporda

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