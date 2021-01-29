Alexander Soderlund, Çaykur Rizespor'da!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Toft Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İsveç 1. Lig ekiplerinden BK Hacken'de forma giyen ve Norveç milli takımlarında 34 maç oynamış olan forvet oyuncusu Alexander Toft Soderlund kendisini 1,5 sezon yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." denildi.
"Soderlund, kulübümüze hoş geldin" ifadesi de kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.
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