Alexander Isak, Premier Lig rekorunu kırarak Liverpool'da!

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere Premier Lig#Liverpool#Alexander Isak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 00:03

Liverpool, İsveçli golcü Alexander Isak'ın transferini duyurdu.

İngiliz ekibi Liverpool, uzun süredir transfer görüşmelerinde olduğu Alexander Isak'ı kadrosuna kattı.

Isak, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Liverpool'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

REKOR KIRDI

İsveçli golcü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, 125 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle de İngiliz futbol tarihinin yeni rekoruna imza attı. Bir önceki rekor Benfica'dan Chelsea'ye 106 milyon sterline gelen Enzo Fernendez'e aitti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

AXA Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Isak, "Kendimi harika hissediyorum. Buraya gelmek uzun bir yolculuktu. Ama bu takımın, bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Gurur duyduğum bir şey ve bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, taraftarları görmeyi ve sahaya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

FORMA NUMARASI 

İsveçli golcü yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

ISAK'IN KARİYERİ

Alexander Isak, 2024-2025 sezonunda Newcastle United formasıyla Premier Lig'de 23 gol atarak, 29 golle 'gol kralı' olan Mohamed Salah'ın ardından en golcü ikinci isim olmuştu. Isak, Premier Lig'de 86 maça çıkarken 54 golü bulunuyor.

İsveç Milli Takımı'nda bugüne kadar 52 maça çıkan Isak, 16 gol kaydetti.

