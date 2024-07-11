Alexander Djiku'dan Jose Mourinho'ya övgü: O bir futbol efsanesi

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Alexander Djiku, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplamıştı. Ganalı savunma oyuncusu, sarı - lacivertli ekibin yeni sezon çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulundu.

FBTV'ye konuşan Djiku; Jose Mourinho'dan övgüyle bahsederken, Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı.

İşte Djiku'nun sözleri:

"GELECEK BİZİM AÇIMIZDAN İYİ OLACAKTIR"

"Çalışmalarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Biz de seviyemizi, ritmimizi yükseltiyoruz. Geçen seneden bahsedecek olursak iyi ve kaliteli bir takımımız vardı. Birçok oyuncu da bu sene devam ediyor. Dolayısıyla birbirimizi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi seviyemizi, ritmimizi arttırıyoruz. Bu hazırlık sürecinde hocamızı tanıyoruz. Onun taktiğini, oyun felsefesini anlamaya özen gösteriyoruz. Tabii ki de onun söylediği şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Öyle zannediyorum ki gelecek bizim açımızdan iyi olacaktır."

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"MOURINHO ÇOK BÜYÜK"

"Gerçekten şunu söylemeden geçmememiz gerekiyor; Jose Mourinho çok büyük bir teknik adam, çok büyük bir taktisyen ve kariyeri boyunca kazanmadığı kupa yok. Her şeyi kazandı. Kendisi bir futbol efsanesi. Onunla çalışıyor olmak, onun tecrübesinden faydalanmak bizleri çok mutlu ediyor. Elbette şampiyonluk yolunda, kupalar kazanma konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı olacak bir teknik adam kendisi. Antrenmanlarla ve hazırlık süreciyle ilgili olarak şunu söyleyebilirim; gerçekten çok çalışıyoruz. Yoğun antrenman programımız var ki bu bence ilerisi için fazlasıyla yarar getirecektir. Fiziksel olarak da aynı şekilde idman kalitemiz fazlasıyla yüksek ve fiziksel anlamda da yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar bize maçlar başladığında katkı sağlayacaktır. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve maçlar başladığında da en hazır şekilde sahada olmak niyetindeyiz."

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"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki, geçen sene bu takıma geldiğimde adaptasyonumun hızlı bir şekilde olmasından gerçekten çok mutlu olmuştum. Çünkü büyük bir kulübe gelmiştim. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Elbette ki geçen sene hedefimiz ligde kupalar kazanmak, şampiyonluğu kazanmamızdı ancak iyi bir sezon geçirmemize rağmen sizlerde iyi biliyorsunuz 99 puan toplamamamıza rağmen maalesef şampiyonluğu elde edemedik. Ama bu yıl kimsenin şüphesi olmasın, şampiyonluğu elde etmek için her şeyimizi ortaya koyacağız."

"BENİ PEK FAZLA İNSAN TANIMIYORDU"

"Kendimle alakalı olarak ben geçen sene nasıl bir oyuncu olduğumu göstermek istedim. Fransa’dan geldiğimde pek fazla insan tanımıyor, bilmiyordu beni ama ben kendimi ve kalitemi biliyordum. Hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Burada önemli olan tabii ki geçen sene gösterdiğim performanstan sonra bu yıl aynı kalite ve aynı performansla devam ettirebilmek, Fenerbahçe adına büyük bir performans ve oyun ortaya koymak istiyorum. Bunu da oynayacağımız maçlarda göstermek istiyorum."

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"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

"Takım içerisinde ruhuyla, büyük bir azimle oynayan çok büyük sayıda oyuncu var. Zaten bir takımda bana göre olan en önemli şey birlik ve beraberliktir. Birlikte oynamak, birbirinin açığını kapatabilmek bunlar çok önemli noktalar, bunun da biz de var olduğunu düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sezonda ruhumuzu daha ileriye taşıyarak göstermemiz gerekiyor. Ve hiç şüphe yok ki hocamızın da bizlere vereceği tavsiye, talimat ve tecrübeleriyle bizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Tüm bu saydığım unsurlarla beraber güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum."

"ORTAK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Çünkü oynayacağımız üç tur var ve ilkini söylediğiniz gibi Lugano’ya karşı oynayacağız. O maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum ve böylelikle sezona galibiyetle başlamak istiyoruz.