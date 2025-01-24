Alexander Djiku: Transferlerden dolayı mutluyum

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UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Fransız ekibi Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, "Sözlerime Bolu’da yaşanan durumla ilgili başlamak istiyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Lyon güçlü bir takım. Yetenekli oyunculara sahip. Ofansif anlamda da kuvvetli bir takıma karşı oynadık. Bizim de iyi defans yapmamız gerekiyordu. Geride 3’lü savunmayla oynadık. Bana göre iyi iş çıkardık. Rakibe de çok fazla fırsat tanıdığımızı düşünmüyorum. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golle sonuçlanabilirdi. Oynayacağımız bir sonraki maçta amacımız bir üst tura çıkmak olacak" şeklinde konuştu.

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Defansa yapılan yeni transferlerin sorulması üzerine Djiku, "Bu transferlerden dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Maalesef defansif pozisyonda eksiklerimiz var. Becao ve Jayden sakat. Bu iki oyuncunun katılmasından dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü tecrübeli futbolcular. Bizlere kalite katacaklardır" diye cevap verdi.

"Yusuf'un performansı şaşırtmadı"

Maçta 11’de forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Akçiçek’in performansı hakkında ise Ganalı futbolcu, "Bugün çok iyi maç çıkardı. Böyle bir rakibe karşı ilk 11 oynamak kolay değil. Kendisi tebrik ediyorum, çok iyi maç çıkardı. Zaten idmanda da yüzde 100 performans gösteriyor. Bugün göstermiş olduğu performans şaşırtmadı" ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanmamız gerekiyor"

Son olarak Trendyol Süper Lig’de pazar günü oynayacakları Göztepe maçı için ise 30 yaşındaki futbolcu, "Aslında her maç çok önemli. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Amacımız bu. 6 puanlık fark söz konusu. Bizim yolumuza hata yapmadan devam etmemiz gerekiyor. Maçlara yüksek konsantrasyonla çıkıp, galibiyetle ayrılmalıyız. Göztepe bu sene gösterdiği performansla sürpriz yaptı. Özellikle evlerinde oynadıkları maçlarda iyi performans ortaya koydular. Bizim amacımız yolumuza hatasız, galibiyetlerle devam etmek" diyerek sözlerini tamamladı.

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