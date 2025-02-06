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Alexander Djiku sakatlandı mı, kaç maç oynamayacak? Erzurumspor maçında çıkmak zorunda kalmıştı…

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Alexander Djiku sakatlandı mı, kaç maç oynamayacak Erzurumspor maçında çıkmak zorunda kalmıştı…
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:56

Alexander Djiku sakatlık durumu sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'de dün akşam Erzurumspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Alexander Djiku’nun kaç maç oynamayacağı belli oldu oldu. Alexander Djiku’nun sağ uyluk arka adalesinden sakatlandığı tespit edildi. Peki, Alexander Djiku sakatlandı mı, kaç hafta yok? İşte Alexander Djiku sakatlık durumu!

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Fenerbahçe, Alexander Djiku’nun sakatlık durumu ile ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile oynayan Fenerbahçe’de 3 oyuncu birden sakatlandı. Alexander Djiku yerine oyuna giren Diego Carlos’un da sakatlık yaşaması üzerine oyuna Yusuf Akçiçek girmişti. 3 oyuncunun da sakatlanması sonrası sarı-lacivertli ekipten açıklama geldi. Peki, Alexander Djiku sakatlandı mı, kaç hafta yok?

ALEXANDER DJİKU SAKATLANDI MI, KAÇ HAFTA YOK?

Fenerbahçe dün akşam Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, 54. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememiş ve yerini yeni transfer Diego Carlos'a bırakmıştı. Diego Carlos da 60. dakikada sakatlanarak yerini Yusuf Akçiçek'e bırakmıştı. Yusuf Akçiçek'in de 74. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememesi üzerine Filip Kostic oyuna dahil olmuştu.

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Sarı-lacivertli kulüpten sakatlanan futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."

ALEXANDER DJİKU KAÇ MAÇ OYNAMAYACAK?

Sports Digitale'in verdiği bilgiye göre; Alexander Djiku yaklaşık 2 hafta, Diego Carlos en az 1 ay, ve Yusuf Akçiçek'in de 7 ila 10 gün arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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