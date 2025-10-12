×
Alexander Dimitrov'dan Türkiye itirafı: 'Bunu kaldıramadık!'

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası Elemeleri#Bulgaristan#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 01:57

Bulgaristan Milli Takım Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'ye evinde 3-1 kaybeden Bulgaristan'da teknik direktör Alexander Dimitrov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın kırılma anını açıklayan Dimitrov, "Türkiye çok iyi oynadı, hücumda da çok etkili oldular. Maçın kırılma anı, kendi kalemize attığımız golden sonra psikolojik olarak oyundan düşmemizdi. Bunu kaldıramadık!" sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini vurgulayan Bulgar hoca, "Türk tarafı çok daha güçlüydü ve haklı bir galibiyet elde ettiler." şeklinde konuştu.

