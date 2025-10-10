Alexander Dimitrov: 'Türk Milli Takımı'nda çok yıldız var'

Haberin Devamı

Alexander Dimitrov, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında kaleci Dimitar Mitov ile açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu belirten Dimitrov, "Bizim için zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Elimizden geleni vermeye hazırız." dedi.

Bulgar teknik adam, "Göreve yeni geldiniz ve ilk maçınız Türkiye karşısında olacak. Bulgaristan'ın oyununda ne gibi farklılıklar beklemeliyiz?" sorusuna, "Daha agresif olmayı düşünüyoruz, kesinlikle Türk takımını zor durumda bırakmak istiyoruz ve oyunumuzla bunu yapacağımıza inanıyoruz." yanıtını verdi.

Alexander Dimitrov, "Türk Milli Takımı'nda özel önlem almayı düşündüğünüz bir isim var mı?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Türk Milli Takımı'nın teknik direktörünün işini bu soruyla kolaylaştırabilirsiniz belki ama bir kişiyi seçmek zor olur çünkü Türk takımında birçok yıldız var. Bireysel bakış açısı doğru olmaz, biz onları bir takım olarak ele alıyoruz. Arda Güler medya açısından ve başarısıyla çok önemli ama bu bireysel bakmamız gereken bir olay değil. Genç milli takımlarda da çok güçlü bir takımınız var ama onlarla 7-8 ay önce karşılaştık ve aynı taktiği uyguladık. Bireysel bakış açısı önemli değildi ve biz kazandık."

Milli kaleci Dimitar Mitov ise "Önümüzde çok zor bir maç olacak. Şu ana kadar tüm maçlar zorluydu. Kendimize güveniyoruz, taktiğe bağlı kalarak bu maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.