Alex Telles, Manchester United ile yol ayrımında! Yeni takımı...

Spor Arena Dış Haber | Bu sezonun devre arası transfer döneminin son gününde Porto'dan Manchester United'a transfer olan Alex Telles için Premier Lig beklediği gibi gitmedi.

Luke Shaw'dan formayı alamayan ve istediği süreleri bulamayan Brezilyalı sol bek oyuncusu, daha şimdiden United ile yol ayrımına gelmiş durumda.

JUVENTUS İLE TAKAS

İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre Alex Telles, İtalya yolunda... Serie A ekiplerinden Juventus'un Galatasaray'ın eski futbolcusu Telles'i transfer etmek istediği ve Telles için Manchester United'a takas olarak Adrien Rabiot'u önereceği belirtildi.

TRANSFERİ G.SARAY'A PARA KAZANDIRMIŞTI

Alex Telles, 2016 yazında Galatasaray'dan Porto'ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Sarı Kırmızılılar, Portekiz ekibi ile yaptığı anlaşma kapsamında bu futbolcunun transferinden satış karının yüzde 10'unu alma maddesi ekletmişti.

Manchester United, Alex Telles için Porto'ya 15+3 milyon euro ödemişti. Galatasaray ise bu transferden 850 bin euro kazanmıştı.

Telles'in de İtalya'da oynamaya sıcak baktığı ve sezon sonu transfer görüşmelerinin hız kazanacağı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de sadece 7 maça çıkabilirken 2 asist yaptı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...