Alex Teixeira kimdir? İşte Beşiktaş'ın görüştüğü Alex Teixeira'nın kariyeri

Alex Teixeira'nın 2+1 yıllık imza atacağı ve Kartal’dan yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret ve 900 bin Euro imza parası alacağı iddia edildi. İşte, Alex Teixeira hakkında merak edilen detaylar...

Alex Teixeira Santos 6 Ocak 1990 yılında, Brezilya'nın Duque de Caxias şehrinde dünyaya geldi.

Alex Teixeira kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008 yılında A takıma yükseldi. Alex Teixeira Ocak 2008'de Dubai kampın için A takım kadroya çağrıldı. Kulüpteki ilk golü 28 Haziran 2008'de Ipatinga'yı 4-2 yendikleri maçta attığı golle geldi. 22 Ağustos'ta Portuguesa'yı 1-0 yendikleri maçtın tek golünü attı. Vasco sezon sonunda küme düştü.

21 Aralık 2009'da, 19 yaşındayken, Vasco da Gama'dan ayrılarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer oldu ve yaklaşık 6 milyon € karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla imza attı. Vasco ile toplamda, 51 lig maçı olmak üzere 92 maça çıktı ve ligde 10 gol toplamda ise 16 gol attı.

Ocak 2016'da İngiliz Premier League kulübü Liverpool, Shakhtar Donetsk kulübüne Alez Teixeira'yı transfer etmek için 32 milyon € (24,6 milyon £) teklif verdi. Alex Teixeira'nın Liverpool transfer olmak istesede Shakhtar Donetsk teklifi reddetti ve 5 Şubat 2016'da Alez Teixeira, 50 milyon € bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Jiangsu Suning sattı. Alex Teixeira çin kulübü ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.