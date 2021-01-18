Alex de Souza mı Mesut Özil mi? Samet Güzel Fenerbahçe'nin yeni transferini Spor Arena'ya yorumladı

Uğur Yapıcı - Spor Arena / Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasının yankıları sürerken bir görüş de Sarı-lacivertlilerde uzun yıllar tercümanlık yapan ve Alex de Souza ile olan yakınlığı ile bilinen Samet Güzel’den geldi.

"Nasıl ki Ali Koç’un bir gün başkan olacağı günü hayal ettiysek Mesut’un da Fenerbahçe forması giyeceği günü senelerdir hayal ettik" diyen Güzel; "Mesut’un Fenerbahçe’ye aidiyet duygusunun olduğu şimdiden belli. Eğer futbol oynama odaklı olur, saha içi karşılaşacağı sertlikler de onu yıldırmazsa, keyifli bir 10 numara hikayesi daha yaşayacağımıza şüphe yok." dedi.

"BIRAKALIM HİKAYESİNİ KENDİSİ YAZSIN"

Alex de Souza ve Mesut Özil karşılaştırmasını da yorumlayan Samet Güzel, Mesut’un tarzını Alex’e benzetirken şu ifadeleri kullandı:

"Her 10 numaranın nabız arttırış şekli farklıdır. Her biri farklı şekilde verirler keyif dozunu. Ben karşılaştırmaya girmeden hepsinin hikayelerini yazmalarına izin verilmesinin taraftarıyım. Mesut mükemmel bir kariyer. Ama bırakalım hikayesini kendi yazsın. Şöyle bir gerçek de var düşüncem olarak, Alex’ten sonra tarz olarak Alex’e en benzer 10 numara Mesut diye düşünüyorum.”

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