MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAlex Len ve Jabari Parker'da koronavirüs tespit edildi! Sacramento Kings...
GeriBasketbol Alex Len ve Jabari Parker'da koronavirüs tespit edildi! Sacramento Kings...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Alex Len ve Jabari Parker'da koronavirüs tespit edildi! Sacramento Kings...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alex Len ve Jabari Parker'da koronavirüs tespit edildi! Sacramento Kings...
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'in 2 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kings'te forma giyen Alex Len ve Jabari Parker'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Lig durdurulmadan önce Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alan Kings'in, play-off potasıyla arasında 3,5 maç fark bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan NBA 2019-20 sezonu, 31 Temmuz'da Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edecek.

 

Alex Len ve Jabari Parkerda koronavirüs tespit edildi Sacramento Kings...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle