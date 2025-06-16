×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Alex De Souza#Brezilya Serie B#Operário Ferroviário
Alex de Souzanın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 18:06

Son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza, Brezilya Serie B Ligi takımlarından Operário Ferroviário’nun yeni teknik direktörü oldu.

Haberin Devamı

Brezilya Serie B ekibi Operário Ferroviário, teknik direktörlük görevine Alex de Souza'nın getirildiğini açıkladı.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Alex de Souza, Fantasma'nın yeni teknik direktörü oldu.

Sahada bir yıldız olan Alex, Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahçe (Türkiye) ve Brezilya Milli Takımı gibi takımlarda futbolculuk kariyerinde büyük başarılar elde etti. Futbolu bıraktıktan sonra, Futbol Üniversitesi'nde yönetim eğitimi alan Alex, CBF'den PRO, A ve B lisanslarını da aldı. Teknik direktörlük kariyerinde topa sahip olma ve rakibe baskı yapma prensibine dayalı bir oyun modeli benimseyen Alex’in tarzı, siyah-beyazlı ekibin mevcut kadro yapısıyla örtüşüyor. Ayrıca Alex, altyapı oyuncularıyla çalışmaya büyük önem veren bir futbol felsefesine sahip. Alex’in ekibinde, 2022'den bu yana birlikte çalıştığı yardımcı antrenörler Zé Roberto ve João Paulo Cavalcanti de yer alacak. Her iki isim de teknik adamın yöntem ve taktik anlayışına tamamen uyum sağlamış durumda. Hoş geldin hocam!"

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alex De Souza#Brezilya Serie B#Operário Ferroviário

BAKMADAN GEÇME!