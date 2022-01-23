Alex de Souza'nın maçında korku dolu anlar! Elinde bıçakla sahaya daldı...

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Alex de Souza'nın çalıştırdığı Sao Paulo U20 takımının Palmeiras'ı konuk ettiği karşılaşmada, bir taraftar elinde bıçakla sahaya daldı ve korku dolu anlar yaşattı.

Müsabaka 1-0 Palmeiras'ın üstünlüğü ile devam ederken ev sahibin takımdan bir taraftar elinde bıçakla Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ın üzerine yürüdü.

Araya giren Palmeiraslı futbolcular, bıçaklı saldırganı durdurmaya çalışırken Sao Paulo oyuncular da engellemeye çalıştı.

Bir süre saldırgan taraftar ile futbolcular arasında arbede yaşanırken araya giren güvenlik görevlileri olay müdahale etti.

Saldırgan taraftar saha dışına çıkarılırken orta hakemin elinde bıçakla dördüncü hakeme yöneldiği görüldü.

Müsabaka kaldığı yerden devam ederken Palmeiras'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.