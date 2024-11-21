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Alex de Souza'dan Mourinho ve Galatasaray yorumu: Tüm ülke destekliyor

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#Antalyaspor#Mourinho#Alex De Souza
Alex de Souzadan Mourinho ve Galatasaray yorumu: Tüm ülke destekliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 18:42

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Galatasaray'ın durumu ve Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, A Spor'a konuştu ve önemli açıklamalar yaptı.

İşte Alex de Souza'nın sözleri;

Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor.

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SARA'YI ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIYORUM

Gabriel Sara'yı çocukluğundan beri tanıyorum. Onu sonradan tanıyanlar için performansı sürpriz olmuş olabilir ama ismi Galatasaray ile anılmaya başladığında dahi onun Galatasaray'da çok başarılı olacağını biz çoktan biliyorduk.

JOSE MOURINHO'YA YANIT

Alex de Souza; Jose Mourinho'nun 'Alex umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur' sözlerine 'Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkelerde şampiyon olmuş büyük bir ismi ve şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine' şeklinde yanıt verdi.

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#Antalyaspor#Mourinho#Alex De Souza

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