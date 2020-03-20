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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:56,Son Güncelleme:/

Alex de Souza'dan maske teşekkürü! Corona virüsü...

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Alex de Souza'dan maske teşekkürü! Corona virüsü...
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Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden Alex de Souza, Kadıköy'deki heykeline maske takan taraftarlara teşekkür etti.

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz oyuncularından olan Alex de Souza'nın Kadıköy'de bulunan heykeline maske takıldı.

Corona virüsü salgını sebebiyle efsane futbolcunun heykeline maske takan taraftarların bu renkli hareketi, Brezilya'ya kadar ulaştı.

Heykelinin maskeli halini Instagram hesabından paylaşan Alex de Souza, maske için teşekkür etti.

Alex de Souzadan maske teşekkürü Corona virüsü...

Alex de Souzadan maske teşekkürü Corona virüsü...

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