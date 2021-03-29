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GeriFutbol Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu mesajı

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Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu mesajı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu'na yeni görevinde başarı diledi.

Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Sportif Direktör olan Emre Belözoğlu'nu ligin bitimine kadar teknik sorumlu olarak göreve getirirken Alex'ten mesaj geldi.

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe Kulübü’nün resmi Twitter hesabından Belözoğlu’nun açıklamalarının paylaşıldığı mesajın altına "Başarılar Emre" diye yazdı. Eski takım arkadaşına başarı dileyen Alex, mesaja nazar boncuğu emojisi de koydu.

Alex de Souzadan Emre Belözoğlu mesajı

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