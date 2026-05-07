Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım'a destek!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaptı.

Baroni, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

''Tartışmalı olan son dönemde F.Bahçe’m var. Devasa bir kulüp haline geldi, rekabetçi ve bıraktığımız ruhla. F.Bahçe bir gelenektir, bir bedeldir ve sadece tek bir başarı için çaba gösterir: tüm unvanlar için.''

ALEX DE SOUZA: GERİ GEL PATRON

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ise "Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle" şeklinde yorum yaptı.