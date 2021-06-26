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Spor Arena
Haber Giriş: 26.06.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Alex de Souza'dan Ali Koç'a tebrik mesajı

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Alex de Souza'dan Ali Koç'a tebrik mesajı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, yeniden başkan seçilen Ali Koç ve yönetimini tebrik etti.

Tek başına girdiği seçimde 6 bin 459 oy alarak bir kez daha başkan seçilen Ali Koç'a, Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza'dan tebrik geldi.

Alex, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baskan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve bir çok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya’dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.

Alex de Souzadan Ali Koça tebrik mesajı

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