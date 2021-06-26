Alex de Souza'dan Ali Koç'a tebrik mesajı

Tek başına girdiği seçimde 6 bin 459 oy alarak bir kez daha başkan seçilen Ali Koç'a, Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza'dan tebrik geldi.

Alex, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baskan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve bir çok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya’dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...