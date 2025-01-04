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Alex de Souza ve Caner Erkin arasında çok konuşulan görüntü

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#Süper Lig#Antalyaspor#Eyüpspor
Alex de Souza ve Caner Erkin arasında çok konuşulan görüntü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 18:15

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor'un karşılaştığı mücadele öncesinde Alex de Souza ve Caner Erkin hasret giderdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor'un karşılaştığı müsabaka öncesinde Alex de Souza ve Caner Erkin hasret giderdi.

Müsabaka öncesinde bir araya gelen Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ve Eyüpsporlu tecrübeli sol bek Caner Erkin, sarılarak bir süre sohbet etti.

Geçmişte Fenerbahçe'de birlikte top koşturan Alex de Souza ve Caner Erkin'in bu görüntüsü, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Eyüpspor

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