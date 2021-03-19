Alex de Souza sürprizi! Antrenörlük kariyeri başlıyor...

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmak üzere.

Globo'da yer alan habere göre; Brezilya ekiplerinden Sao Paulo, Alex de Souza'yı U20 takımının başına geçirmek için girişimlere başladı. Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Brezilyalı yıldız, Nisan ayında Sao Paulo U20 takımının antrenörü olacak.

Şubat ayında görevine son verilen Orlando Ribeiro'nun yerine takımın başına geçecek olan Alex de Souza böylece teknik direktörlük kariyerine ülkesinde başlamış olacak.

Alex de Souza'nın yardımcılığın Brezilya Futsal Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Paulo Cesar de Oliveira'nın yapması bekleniyor.