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Alex de Souza suçludur ve yargılanmalıdır (!)

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Alex De Souza
Alex de Souza suçludur ve yargılanmalıdır ()
Emrah Taşçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 18:33

EURO 2024'te iliklerimize kadar coşku, heyecan, mutluluk ve keyifle dolmuşken; jeneriklik goller, estetik çalımlar, zarif paslar, enfes şutlarla gözlerimiz bayram etmişken; taktiksel yaklaşımlar, hasret kaldığımız hakem yönetimleri, öngörülemez sonuçlarla zihinsel rahatlama yaşamışken; demeç savaşları, anlamsız polemikler, kavga, gürültü, skandalları unutmuşken...

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Tam da Avrupa Şampiyonası finalinin arifesinde, tam da heyecan dorukta, merakla, sabırsızlıkla beklerken...

Efsanenin, efsanesi olduğu kulübün taraftarına imza vermesi ve fotoğraf çektirmesiyle sarsıldı Türk futbolu...

Oysa çoktan kalplere atılmıştı, formalara atılan o imza...

Evet, 'şaşkınlık' yaratan bu olay, bir kez gerçekleşmedi üstelik.

Defalarca tekrarlandı; fotoğraflar çekildi, imzalar atıldı, hasbıhaller edildi, özlemler giderildi, yüzler güldürüldü, gönüller şenlendirildi...

'Suçun' tekrarı söz konusu yani (!)

Yıllarca formasını giydiği, başarıdan başarıya koştuğu, heykelinin dikildiği, kalplerde yer edindiği, taraflı-tarafsız tüm futbolseverlerin saygı ve sevgisini kazandığı ülkede, onu var eden kulübün taraftarını geri çevirmemesi garip bir soruna yol açtı.

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Onu yüreklerinde ölümsüzleştiren, zihinlerinde efsaneleştiren, dillerinden düşürmeyen taraftarlar; sahada rakip, saha dışında eski bir dost olarak görecekleri kişiye sevgi gösterisinde bulunmuşlardı çünkü...

Hayretle, üzüntüyle karşılandı bu durum yeni görev aldığı kulübünde.

Peki, bu yaşananlardan bir hayli rahatsızlık duyan yeni kulübü, onu takımın başına getirirken teknik direktörlük kariyerindeki kupalara, kazandığı büyük başarılara bakarak mı getirdi göreve?

Tabii ki hayır!

Büyük teveccüh gördüğü kulüpteki başarıları, karakteri, alçak gönüllülüğü, duyarlılığı, sportmen tavrı, yeteneği, oyun bilgisi, herkesçe sevilip saygı duyulan mizacı...

İşte bu nitelikler açtı kapıyı.

Ancak bu muazzam geçmişi referans olarak görenler, referans aldıkları camiayla olan bağını, hayret ve üzüntüyle izleyenler aynı zamanda.

Peki, şu zamanda neden girdik bu can sıkıcı, zaman israfı konuya.

Yeni görev aldığı camianın, efsanesi olduğu camianın taraftarına yönelik yaptığı açıklamadan ve tepkilerden rahatsız olan çiçeği burnunda teknik adamın, temsilcisini çağırıp ayrılmayı düşündüğü iddialarının ortaya atılmasından ötürü girdik bu garip olaya.

Umarız, iddialar doğru değildir, bu anlamsız durum nedeniyle ayrılmaz yollar.

Ve Türk futbolu anılmaz bir daha böyle garip bir olayla.

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Alex De Souza

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