Alex de Souza resmen imzaladı: Yeni adresi belli oldu!

Alex de Souza resmen imzaladı: Yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 21:00

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Athletic Club'ün başına geçti.

Alex de Souza, Brezilya 2. Ligi'nde Athletic Club'ün başına geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Alex'in teknik direktörlüğe getirildiği bildirildi. Alex'in yardımcılıklarını Joao Paulo Cavalcanti ve Jose Roberto Lucini'nin üstleneceği kaydedildi.

Futbolu bıraktıktan sonra Sao Paulo 20 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçen Alex de Souza, sırasıyla Serie B takımı Avai, Süper Lig'de Antalyaspor ve Serie B'de Operario-PR'yi çalıştırdı.

Açıklamada, "Athletic Club, yeni teknik direktöre ve ekibine başarılar diler." ifadesi kullanıldı.

