Alex de Souza resmen antrenör oldu! 2 yıllık imza...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlüğe ilk adımını resmen attı ve Brezilya'nın köklü ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu. 43 yaşındaki futbol adamı, Sao Paulo U20 Takımı'nın başına geçen Brezilya'nın efsane futsal teknik direktörü PC Oliveira'nın yardımcılığını yapacak.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Julio Casares, "Brezilya futbolunun son yıllardaki en önemli temsilcilerinden Alex'le sözleşme imzalamaktan gurur duyuyoruz. Onun gelişi, Sao Paulo Akademisi'nin ve futbol yapısının profesyonelleşmesi için çok önemli bir hamle" dedi.

"KİM BİLİR, BİR GÜN A TAKIMIN BAŞINA GEÇER"

Sao Paulo Futbol Koordinatörü Muricy Ramalho da Alex'i göreve getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Alex'in gelişinden çok memnunuz. Sao Paulo'nun DNA'sına uygun antrenör yetiştirme projemiz var ve Alex fikri, bu proje temelinde ortaya çıktı. Akademi projesinde bu hamlenin çok önemli olacağına eminiz ve kim bilir, Alex belki bir gün A takımın başına geçer. Ondan çok şey bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

60 GÜN TESİSTE KALACAK

Sao Paulo, Haziran ayının sonunda başlayacak Brezilya Şampiyonası'nın hazırlıklarını bu hafta başlayacak. Alex de Souza, yeni rolüne ve kulübe tamamen adapte olabilmek için 60 gün boyunca Sao Paulo Akademisi'nde kalacak.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2015'te futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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