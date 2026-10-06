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Alex de Souza için Süper Lig iddiası!

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#Süper Lig#Alex De Souza#Gençlerbirliği
Alex de Souza için Süper Lig iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 21:14

Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'ne 2 teknik direktör önerildi.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, istifa kararında ısrarcı olması üzerine teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

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GÜNDEMDE 2 ADAY VAR

Bu ayrılığın ardından Gençlerbirliği'ne 2 teknik direktör gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Gençlerbirliği'ne menajerler aracılığıyla Alex de Souza ve Bülent Uygun önerildi.

İLK ADAY ALEX

Alex de Souza için Süper Lig iddiası

Süper Lig'de daha önce Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza, Şubat 2026'dan beri Brezilya 2. Lig takımlarından Athletic Club'ü çalıştırıyor.

İKİNCİ ADAY BÜLENT UYGUN

Alex de Souza için Süper Lig iddiası

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Bülent Uygun ise 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyor. Son olarak Sivasspor'un başında görev alan Uygun, 2024/25 sezonundan beri boşta.

"HOCALARLA TEK TEK GÖRÜŞECEĞİZ"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, yeni hoca konusu ile ilgili ise AA'ya "Hoca konusunda acele etmeyeceğiz. Hocalarla tek tek görüşeceğiz, planlarımızı anlatacağız, onların planlarını dinleyeceğiz. Bütçesel anlamda beklentilerini takip edeceğiz. Geçen sene hoca konusunda çok acele ettik. O hatayı yaptım, bu sene yapmayacağım, ince eleyip sık dokuyacağız." diye konuştu.

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#Süper Lig#Alex De Souza#Gençlerbirliği

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