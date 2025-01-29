Alex de Souza, Antalyaspor'a sert sözler! 'Bir daha maaş alamadık! futbolcu istedim biri alındı

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Ocak ayının ikinci haftasında Antalyaspor'dan ayrılan teknik direktör Alex de Souza, aradan geçen 16 günün ardından açıklamalarsa bulundu. UmDois Esportes'e konuşan Fenerbahçe efsanesi, kırmızı-beyazlı kulüpte geçirdiği dönemi anlatırken yönetimi çarpıcı sözlerle eleştirmeyi ihmal etmedi.

'HEDEFLERİ YERİNE GETİRDİM'

Antalyaspor'daki hedefini yerine getirdiğini söyleyen Alex de Souza, "Anlaşılan hedef, Türkiye Kupası'nın ilk aşamalarına ilerlemenin yanı sıra takımı lig tablosunda 10'uncu ile 14'üncü sıralar arasında, düşme bölgesinden uzakta tutmaktı. yönetim kuruluyla Mayıs ayında anlaştığım ve sonunda imza attığım şeyi yerine getirmeyi başardım. Bu benim için en büyük zafer ve bunu onlar kendi paylarına düşen şeyleri yerine getirmeden başardım, bu da deneyimi daha zor, daha karmaşık hale getiriyordu" dedi.

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'BİR DAHA MAAŞ ALAMADIK'

Maaş ödemelerinde sorun yaşadıklarının altını çizen Brezilyalı teknik adam,"Size bir fikir vermesi açısından söylüyorum. İlk maaşımızı anlaşmanın bir parçası olan ilk hafta aldık, böylece herkes şehirdeki hayatına başlayabilecekti. Ancak sonra bir daha maaş alamadık" diye konuştu.

'BEŞ FUTBOLCU İSTEDİM, SADECE BİRİ ALINDI'

Transfer konusunda da istediklerinin yerine getirilmediğini söyleyen Alex de Souza, "Beş futbolcu istedim, bunlardan sadece birisi (Thalisson) alındı. 9 numara için bir futbolcu istedim. İyi hareket kabiliyeti olan birisiydi. O futbolcuyu alsaydık sistemi daha iyi işletebilirdik. Ancak onlar şaşırtıcı bir şekilde Arjantinli bir futbolcu (Adolfo Gaich) transfer ettiler. İstediğim özelliklerin tamamen tersi olan, daha uzun boylu, daha ağır bir futbolcu geldi. Üç farklı başkan vardı ve buna ek olarak iki yönetici, teknik ekibin rızası olmadan transferler yaptı" sözlerini sarf etti.

'JOSE MOURINHO İLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile de konuştuğunu bildiren Alex de Souza, "Orada bulunduğum aylar boyunca Jose Mourinho ile birkaç fikir alışverişinde bulundum. Bana çok iyi davranan, futbol hakkında çok konuşan bir adamdı. Taşıdığı ağırlık ve kim olduğu nedeniyle gerçekten önemli bir insandı" yorumunu yaptı. Alex ayrıca, "Her gün, biri bana anlatsa 'yalancı' diyeceğim durumlar vardı' cümlesini de sarf etti.