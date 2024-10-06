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Aleksic'in müthiş golü galibiyeti getirdi! 2. kez...

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#Konyaspor#Eyüpspor#SÜPER LİG
Aleksicin müthiş golü galibiyeti getirdi 2. kez...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 16:52

Konyaspor'un hücum oyuncusu Danijel Aleksic, Eyüpspor mücadelesinde ligdeki 2. golünü attı.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında oynadığı Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, yeşil-beyazlıların 90+7. dakikada 2. golünü sağ kanattan Guülherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde topa bekletmeden vuruşunu yapan Danijel Aleksic attı.

33 yaşındaki hücum oyuncusu böylece bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa mücadelesinin ardından 2. golünü kaydetti.

Danijel Aleksic, mücadeleye maçın 69. dakikasında Pedrinho'nun yerine dahil oldu.

İşte Aleksic'in o golü:

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#Konyaspor#Eyüpspor#SÜPER LİG

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