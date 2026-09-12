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Aleksey Batrakov'dan Galatasaray açıklaması! 'Transferimin hakkını vermeliyim'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Aleksey Batrakov#Şampiyonlar Ligi
Aleksey Batrakovdan Galatasaray açıklaması Transferimin hakkını vermeliyim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 09:40

Galatasaray'da Aleksey Batrakov, Sporting maçı sonrası Rus basınına konuştu. Batrakov, "Hayallerimin gerçekleştiğini hissediyorum. Sanırım duyguları bir kenara bırakıp artık daha soğukkanlı bir şekilde sahada kendimi daha fazla göstermem gerekiyor." dedi.

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Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Sporting maçının ardından Rus basınından Metaratings'e açıklamalarda bulundu:

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"Böyle bir seviyedeki ilk maçım olduğu için bazı duyguları toparlamak gerçekten zor. Hala alışma sürecindeyim. Futbola adaptasyon açısından her şey farklı bir seviyede. Bu yüzden her antrenmanda elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

"Hayalimin gerçekleştiğini hissettim. Sanırım artık duyguları bir kenara bırakıp daha sakin bir kafayla sahada daha fazlasını göstermem gerekiyor."

Aleksey Batrakovdan Galatasaray açıklaması Transferimin hakkını vermeliyim

"Her şey benim elimde. Her şey benim ayaklarımda... Gelişmek için elimden geleni yapacağım ben... Takımımda harika adamlar var, destek oluyorlar. Uzun süre aynı yerde kaldıktan sonra başka takım zor olsa da tüm zaferler bizi bekliyor."

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"Şu an tamamen Galatasaray'a yardım etmeliyim ve transferimin hakkını vermeliyim. Bana çok güvendiler. Forma giydiğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum, bundan sonra da yapmaya devam edeceğim." 

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#Galatasaray#Aleksey Batrakov#Şampiyonlar Ligi

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