Aleksey Batrakov'dan Galatasaray açıklaması! 'Transferimin hakkını vermeliyim'

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Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Sporting maçının ardından Rus basınından Metaratings'e açıklamalarda bulundu:

"Böyle bir seviyedeki ilk maçım olduğu için bazı duyguları toparlamak gerçekten zor. Hala alışma sürecindeyim. Futbola adaptasyon açısından her şey farklı bir seviyede. Bu yüzden her antrenmanda elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

"Hayalimin gerçekleştiğini hissettim. Sanırım artık duyguları bir kenara bırakıp daha sakin bir kafayla sahada daha fazlasını göstermem gerekiyor."

"Her şey benim elimde. Her şey benim ayaklarımda... Gelişmek için elimden geleni yapacağım ben... Takımımda harika adamlar var, destek oluyorlar. Uzun süre aynı yerde kaldıktan sonra başka takım zor olsa da tüm zaferler bizi bekliyor."

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"Şu an tamamen Galatasaray'a yardım etmeliyim ve transferimin hakkını vermeliyim. Bana çok güvendiler. Forma giydiğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum, bundan sonra da yapmaya devam edeceğim."