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Aleksey Batrakov ve Rafael Leao'dan siftah!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Aleksey Batrakov#Rafael Leao
Aleksey Batrakov ve Rafael Leaodan siftah
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 22:33

Galatasaray'da Aleksey Batrakov ve Rafael Leao, Konyaspor filelerini havalandırarak sarı-kırmızılı forma altında siftah yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

BATRAKOV LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atan Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Süper Lig'deki ilk gol sevincini Konya deplasmanında yaşadı.

Maçın 49. dakikasında Gabriel Sara'nın, kendi yarı alanın solundan ara pasında topla buluşan Batrakov, sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi.

Mücadeleye 11'de başlayan Aleksey Batrakov'un yerine 61. dakikada İlkay Gündoğan oyuna girdi.

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LEAO PENALTIDAN SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao da ilk golünü Konyaspor ağlarına gönderdi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Leao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0 yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

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#Galatasaray#Aleksey Batrakov#Rafael Leao

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