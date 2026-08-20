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Aleksey Batrakov resmen Galatasaray'da!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Batrakov
Aleksey Batrakov resmen Galatasarayda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 22:54

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u'kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rus oyuncu için 25 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini açıkladı.

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İşte Galatasaray'ın duyurusu;

Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'lik bölümü FC Lokomotiv Moscow'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

BATRAKOV: AMACIM KUPALAR KAZANDIRMAK

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Galatasaray'ın kadrosuna Rus futbolcu Aleksey Batrakov, "Takımın benimle birlikte kupalar kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

İmza törenin ardından Aleksey Batrakov ile Başkan Dursun Özbek, Galatasaray YouTube Kanalı’na açıklamalarda bulundu.

Hayalini gerçekleştirdiğini belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Benim için Avrupa’da oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek bir hayaldi. Takımın benimle birlikte kupalar kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Amacım takıma kupalar kazandırmak ve ligdeki liderliğini sürdürmeye yardımcı olmak. Taraftarın desteği ve bana ilgileri çok mutlu ediyor. Sahada en iyi performansımı göstermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise genç oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Aleksey bugünden itibaren Galatasaray formasıyla mücadelesini sürdürecek. Galatasaray’a güç katacağına, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ve ligdeki başarımıza büyük katkı vereceğine inandığımız bir futbolcu. Kendisine Galatasaray’a hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek bir kardeşimiz. Başarılı olacağına inanıyorum. Kendisine Galatasaray’da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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#Transfer#Galatasaray#Batrakov

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