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Haber Giriş: 09.06.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Aleksandr Shustov'a dopingden 4 yıl men

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Aleksandr Shustov'a dopingden 4 yıl men
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2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rus yüksek atlamacı Aleksandr Shustov'a, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Rusya Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararı sonrası cezası kesinleşen Shustov'un, 5 Haziran 2020'den 4 Haziran 2024'e kadar atletizm faaliyetlerine katılması yasaklandı.



Rus sporcunun 8 Temmuz 2013 ile 7 Temmuz 2017 arasındaki dereceleri de silindi. Aktif kariyerini 2017'de noktalayan Shustov, 2010'da Avrupa şampiyonluğu, 2011'de ise Avrupa salon 3'üncülüğü elde etmişti.

Aleksandr Shustova dopingden 4 yıl men

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