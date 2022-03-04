Aleksander Ceferin resti çekti! "Süper Lig’i kurarsanız sizi UEFA’dan atarız"

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesini yeniden gündeme getiren kulüpleri çok sert bir şekilde uyardı. Financial Times gazetesinin Londra’da düzenlediği Futbol Zirvesi’nde konuya ilişkin açıklamalarda bulanan Ceferin, “Avrupa Süper Ligi’nden bahsedenler, futboldan bahsetmiyor. Bu futbol dışı projenin sürekli olarak önümüze getirilmesinden bıktım usandım. Önce pandeminin tam ortasında bu saçmalığı başlattılar. Şimdi de Avrupa’da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar. Bunlar belli ki paralel bir dünyada yaşıyorlar” diye konuştu.

KORKUNÇ DURUMDAYIZ

Ukrayna’daki savaşın yol açtığı sorunlara ve acılara dikkat çeken Ceferin, şöyle devam etti: “Gerçekten korkunç bir durumdayız, Ukrayna’daki futbolculara yardım etmek için uğraşıyoruz. Bazıları ise futbolu bitirecek bu proje üstünde çalışıyor. Onlar için taraftarlar müşteri, bizim içinse taraftar, taraftardır.

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AGNELLİ’Yİ TOPA TUTTU

O dönemki ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) Başkanı (Juventus Başkanı Andrea Agnelli), Süper Lig’i başlatmadan bir hafta önce bizim yeni Şampiyonlar Ligi modelimizi övüyordu. İsterlerse elbette kendi liglerinde oynayabilirler. Kimse onları durduramaz. Ancak, eğer kendi liglerinde oynarlarsa bizim rekabetimizde yer alamazlar” diye konuştu.

YALAN SÖYLÜYOR BİZ APTAL MIYIZ!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) Başkanı Javier Tebas, Avrupa Süper Ligi projesinin lideri Juventus Başkanı Andrea Agnelli’yi yalancılıkla itham etti. Tebas, şöyle konuştu: “Agnelli davranışlarını açıklamak zorunda. Eğer açıklamazsa yalancı durumuna düşecek. Bir hafta kadar önce, onun evinde 3 kulüp toplantı yaptı. Şimdi sabit takımlarla kapalı ligi istemediklerini söylüyorlar. Bu yalan.

PASTAYI ONLAR YİYECEKLER

Avrupa Süper Ligi’nin ulusal ligleri etkilemeyeceğini söylüyor. Biz aptal mıyız! Hepimiz, bu projenin ulusal ligleri öldüreceğinden eminiz. Bize hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Pastayı onlar yiyecek, diğer kulüpler kırıntılarla yetinmek zorunda kalacak. Süper Lig’deki birkaç kulüp servetlerine servet katacak, diğerleri ise kırıntılarla idare edecek.”