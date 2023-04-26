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Aleksander Ceferin: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

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#Şampiyonlar Ligi#Aleksander Ceferin#İstanbul
Aleksander Ceferin: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 00:39

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2023 Devler Ligi finalinin İstanbul’da olacağını açıkladı.

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Ceferin, katıldığı bir podcast yayınında Şampiyonlar Ligi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ABD'de bir Şampiyonlar Ligi maçı görmemiz mümkün mü?" sorusuna, "Bu mümkün. Bunu tartışmaya başladık. Bu sene Şampiyonlar Ligi İstanbul'da. Gelecek yıl Londra'da. 2025'te ise Münih'te. Sonrasında neler olacağına bakacağız." yanıtını verdi.

Ceferin, Independent’in iddialarını çürütürken sonraki yıllarda ABD’de final olabileceğini söyledi.

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#Şampiyonlar Ligi#Aleksander Ceferin#İstanbul

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