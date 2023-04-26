Aleksander Ceferin: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

Haberin Devamı

Ceferin, katıldığı bir podcast yayınında Şampiyonlar Ligi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ABD'de bir Şampiyonlar Ligi maçı görmemiz mümkün mü?" sorusuna, "Bu mümkün. Bunu tartışmaya başladık. Bu sene Şampiyonlar Ligi İstanbul'da. Gelecek yıl Londra'da. 2025'te ise Münih'te. Sonrasında neler olacağına bakacağız." yanıtını verdi.

Ceferin, Independent’in iddialarını çürütürken sonraki yıllarda ABD’de final olabileceğini söyledi.