Aleksandar Stanojevic: 'Bugün bizim için hayal kırıklığıydı!'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 00:21

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, ilk yarıya iyi başlamadıklarının altını çizerek "Bugün bizim için hayal kırıklığıydı. İkili mücadelelerde yapmak istediklerimizi yapamadık. Bugünün kilit noktası ikili mücadelelerdi. Buradan sonuç alamadık. Sonrasında ayağa kalktık, 2 gol bulduk ama yeterli olmadı. Bundan sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde kalmak adına şanslarının sürdüğünü de sözlerine ekleyen Stanojevic, "Şansımız hala devam ediyor. Maç bazlı bakıyoruz. Bir sonraki maçı kazanmaya odaklanıyoruz." açıklamasında bulundu.

