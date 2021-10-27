Aleksandar Djordjevic: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çelebiden CHPye tezkere tepkisi: İstifa gerekçemizi netleştirmiş olduÇelebi'den CHP'ye tezkere tepkisi: İstifa gerekçemizi netleştirmiş oldu#Mehmet Ali Çelebi
Mohamed Salah için çılgın rakam Cristiano Ronaldoyu geride bırakıyor...Mohamed Salah için çılgın rakam! Cristiano Ronaldo'yu geride bırakıyor...#Mohamed Salah
Ünü oyuncu katil olmuştu Şoke eden silah açıklaması...Ünü oyuncu katil olmuştu! Şoke eden silah açıklaması...#Alec Baldwin
Biden aday göstermişti ABDnin yeni Ankara Büyükelçisine Senatodan onayBiden aday göstermişti! ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi'ne Senato'dan onay#Jeff Flake
Büyükelçilerin geri adımı... Cumhurbaşkanımız önemli bir duruş sergilemiştirBüyükelçilerin geri adımı... "Cumhurbaşkanımız önemli bir duruş sergilemiştir"#Abdulhamit Gül
Pfizer-BioNTech aşısında 5-11 yaş grubuna için tavsiye çıktıPfizer-BioNTech aşısında 5-11 yaş grubuna için tavsiye çıktı#Koronavirüs
Son durum belli oldu: Tablo hâlâ can sıkıcıSon durum belli oldu: Tablo hâlâ can sıkıcı#Koronavirüs
Ermenistanla normalleşme süreci... Azerbaycanda şartı açıkladıErmenistan'la normalleşme süreci... Azerbaycan'da şartı açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Irak ve Suriye tezkeresi TBMMden geçti CHP ve HDP hayır oyu verdiIrak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti! CHP ve HDP 'hayır' oyu verdi#Irak
İSKİ insani su hakkını kaldırdı AK Partiden gizli zam tepkisiİSKİ 'insani su hakkı'nı kaldırdı! AK Parti'den gizli zam tepkisi#İski
AK Partiden CHPye tezkere kararı eleştirisi: HDPyi kızdırmamak için...AK Parti'den CHP'ye 'tezkere kararı' eleştirisi: HDP'yi kızdırmamak için...#Tezkere
F.Bahçede genç isim kayıplarda 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...F.Bahçe'de genç isim kayıplarda! 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...#Burak Kapacak
CHP lideri Kılıçdaroğlunun iddialarına Kars Valiliğinden açıklamaCHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Kars Valiliği'nden açıklama#Kemal Kılıçdaroğlu
Müthiş haberi duyurdular: Tüm varyantlarda etkili olacak...Müthiş haberi duyurdular: Tüm varyantlarda etkili olacak...#Koronavirüs
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem olduKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu#Ünlüler Ve Kardeşleri
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Aleksandar Djordjevic: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

#Fenerbahçe Beko#Aleksandar Djordjevic#Barcelona
Aleksandar Djordjevic: Kazanmamız gereken bir maçtı

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, galibiyeti hak eden bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Djordjevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Şu ana kadar oynadığımız maçlar arasında kazanılacak biri varsa, o bu müsabakaydı. Muhteşem bir taraftarın önündeydik ve biz de kazanmayı gerçekten hak ettik." dedi.

Maç içinde daha soğukkanlı olmaları gerektiğine dikkati çeken Djordjevic, "Çok iyi başladık ama ikinci çeyrekte Barcelona bizi yakaladı. Üçüncü çeyrekte istemediğimiz şekilde hızlı ataklar yedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bundan sonra her maçta tüm toplar için savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Djordjevic, bu tarz yenilgilerin takım karakterini daha da güçlendireceğine inandığını belirterek, şu görüşlerini aktardı:

"Savunmada ve hücumda daha doğru kararlar vermemiz gerekiyor. Doğru yoldayız. Yarın tekrar deplasmana gidiyoruz. Enerji ve cesaretle devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onların desteğini hissediyoruz. Minnettarız. Umarım onların yüzünü tekrar güldürmeyi başaracağız. Marco Guduric sakatlıktan yeni döndü ve çok çalışıyor. Öz güveni geri geldi. Jan Vesely gerçek bir liderdi. Her alanda inanılmaz katkısı oldu."

Jasikevicius: "Çok önemli bir galibiyet elde ettik"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin savunması nedeniyle zor bir maç olacağını bildiklerini aktaran Jasikevicius, "Maça yumuşak başladık ancak daha sonra toparladık. Genel olarak 18 top kaybı bizim için iyi değil. Yine de kazanmayı bildik. Çift maç haftasındayız. Şimdi sırada Maccabi Tel Aviv müsabakası var. Yeni oyuncuları takıma entegre etmeye çalışıyorum. Daha iyi skor üretmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Aleksandar Djordjevic#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....