Alcaraz'ı deviren Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde!

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.

TENİS TARİHİNE GEÇEBİLİR

Kariyerinin 12. Avustralya Açık yarı finalini oynayamaya hazırlanan Novak Djokovic, turnuvada zafere ulaşırsa 25. Grand Slam şampiyonluğunu kazanacak. Bu da Djoker lakaplı Sırp tenisçiyi, Avustralyalı Margaret Court'un (24) önünde en çok Grand Slam zaferi rekorunun tek sahibi yapacak.