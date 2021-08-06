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Alberto Cerri kimdir, nereli, kaç yaşında? Alberto Cerri hangi takımlarda oynadı?
Alberto Cerri, adı Trabzonspor ile anılmasının ardından biyografisi araştırılan isim olmaya başladı. İtalya Milli Takımı'nında da oynayan Alberto Cerri, kariyerinin ilk basamaklarını Parma forması ile tırmanmıştı. Peki, Alberto Cerri kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Alberto Cerri hakkında merak edilen bilgiler
Alberto Cerri, 16 Nisan 1996 tarihinde İtalya'nın Parma şehrinde dünyaya geldi. Sırasıyla SS Virtus Lanciano, Juventus, Cagliari, SPAL, Delfino Pescara 1936, AC Perugia Calcio takımlarında forma giydi. Bonservisi ise Juventus'a aittir.
1,94 boyunda forvet mevkinde oynayan Cerri, sağ ayağına hakimdir.