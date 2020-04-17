Albert Riera'dan Felipe Melo itirafı: "Gündüz kavga ettik, akşam kahve içtik"

Spor Arena / Damla UĞURTÜRK - Felipe Melo ile Albert Riera arasında 2012’deki kavga iki futbolcudan birinin adı anıldığında mutlaka gündeme geliyor.

Hürriyet olarak yaptığımız röportajda biz de “Melo ile aranızda geçen kavganın perde arkasını da sizden öğrenebilir miyiz? Ve şimdi görüşüyor musunuz?” sorusunu Riera'ya yönelttik. Şu yanıtı aldık:

“O olay sahada oldu. İkimiz de sürekli kazanmayı arzulayan karakterde insanlarız. Kaybetmekten nefret ediyoruz. Maçtan sonra antrenmanda tartıştık ve birbirimizi itmeye başladık. O sırada gergindik ama o durumdan ders aldık. Sonrasında hoca bizi bu konuda düşünmemiz için eve yolladı. Çünkü komşuyduk. Aynı gece birbirimizi aradık. Evde buluştuk. Sonrasında birlikte birer kahve içtik. Biz arkadaştık ve iyi ilişkimizi koruduk. Bu hikaye sürekli galibiyet isteyen iki adamın hikayesiydi. Bundan ibaret. Sonra ilişkimiz daha iyiye gitti ve birlikte şampiyon olduk.”

Melo ile ettiği kavganın ertesi günü İngiltere’ye giden Riera moraran gözünü kamufle etmeye çalışsa da bu şekilde objektiflere yakalanmıştı.