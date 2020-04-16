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GeriFutbol Albert Riera: "Fatih Terim'in yardımcısı olmak için İstanbul'dayken corona virüs krizi patlak verdi"
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Haber Giriş: 16.04.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Albert Riera: "Fatih Terim'in yardımcısı olmak için İstanbul'dayken corona virüs krizi patlak verdi"

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Albert Riera: "Fatih Terim'in yardımcısı olmak için İstanbul'dayken corona virüs krizi patlak verdi"
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen İspanyol eski futbolcu Albert Riera, Corona virüsü krizine İstanbul'da yakalandığını söyledi.

Spor Arena Dış Haber | Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan ve İspanya Futbol Federasyonu'nun Rusya'da açtığı futbol akademisinin başında olan Riera, Corona virüsü salgını krizinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bütün bu krize ve olağanüstü önlemlere İstanbul'da yakalandı. Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüşmeye İstanbul'a gitmiştim. Bu sırada virüs krizi patladı ve görüşmeler yarıda kaldı. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Şu anda futbol ikinci planda."

"POLİS TESİSLERİ MÜHÜRLEDİ"

Rusya'daki salgın durumu hakkında da konuşan Riera; "Devlet gereken tedbirleri almış durumda. İyi bir süreç yönetimi olduğunu düşünüyorum. Rusya'da futbol hakkında kimse konuşmuyor şu anda. Kulüplerin tesisleri polis tarafından mühürlenmiş durumda. Kimse tesislere giremiyor." sözlerini kullandı.

Albert Riera: Fatih Terimin yardımcısı olmak için İstanbuldayken corona virüs krizi patlak verdi

Albert Riera: Fatih Terimin yardımcısı olmak için İstanbuldayken corona virüs krizi patlak verdi

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