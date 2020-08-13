Albert Riera: "Fatih Terim bir okul gibi..."

İspanyol futbol adamı, GSTV'ye yaptığı açıklamada, daha önce formasını giydiği sarı-kırmızılı ekibe antrenör olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kendisini evinde gibi hissettiğini aktaran Riera, "Fatih Terim ile daha önce yaptığımız bazı görüşmelerde futbol kariyerimi bitirdikten sonra bir gün Galatasaray'ın bana ihtiyaç duyması halinde kulübe yardımcı olmak istediğimi söylüyordum. Ligi iyi biliyorum, kulübü tanıyorum. Kulüp için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Kulübün, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki diğer takımlarda da oynamış eski bir oyuncu olarak kazanmış olduğum tecrübelerden faydalanmasını istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Tüm hedefim, kulübe ve hocama her açıdan yardımcı olabilmek." diye konuştu.

Albert Riera, futbol kariyerini bitirdikten sonra İspanya Futbol Federasyonunun UEFA lisans programına katıldığını belirterek, "Bu dönemde Fatih hoca ile gelişimim hakkında konuşuyorduk. Bir yıl önce UEFA Pro Lisans aldığımı biliyordu. Fikrin benden geldiğini söylemeliyim. Türkiye'de ve Galatasaray'da geçirdiğim yıllar boyunca ondan çok şey öğrendiğimi her zaman ifade ettim. Sadece oyuncu olarak değil, insan olarak da. Aynı zamanda bir kulüpte disiplini ve organizasyonu sağlama konusunda ondan çok şey öğrendim." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyeri boyunca en fazla Galatasaray'da forma giydiğini aktaran Riera, şunları kaydetti:

"Burada neredeyse 4 yıl geçirdim. Burada olduğum için hakikaten çok mutluyum. Kariyerimle ilgili konuşulduğu zaman insanlar genellikle Liverpool'u hatırlıyorlar. Liverpool köklü bir kulüp ve şu an hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Evet Liverpool tarihi bir kulüp olabilir ancak benim hayatım boyunca en faydalı olduğumu, en değerli görüldüğümü, en sevildiğimi ve önemsendiğimi hissettiğim kulüp Galatasaray oldu. Pro lisansımı aldığımda kalbim bana antrenörlük kariyerime başlamak için en mutlu hissedeceğim yerin Galatasaray olduğunu söyledi."

Albert Riera, Fatih Terim'e yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Tecrübeli teknik adamdan çok şey öğreneceğini dile getiren Riera, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ona, 'Hocam size yardımcı olmak için buradayım. Eğer takım için faydalı olabileceğimi düşünüyorsanız burada olmak beni çok mutlu eder, benden ne isterseniz yapmaya hazırım.' dedim. Hepimiz hocanın tecrübesinin farkındayız. Türkiye'nin tüm zamanlardaki en iyi teknik direktörü. Ayrıca sadece bir teknik direktör olarak değil, takımla ilgili birçok farklı alanı yönetebilen biri. Hocadan her detayı yönetmeyi öğrenmek benim için çok iyi bir tecrübe olacak. Hocadan öğrenebileceklerimin arasında saha içi, saha dışı, taktik, teknik, soyunma odasını yönetmek, karakter, oyunculara nasıl davranılabileceği, psikoloji gibi konular var. Bazı antrenörler teknik ve taktik anlamda iyi olabilir. Ancak Fatih Terim ile çalışmayı arzu etmemin sebebi tüm bunları başarılı bir şekilde yönetebilmesi. Bir antrenörün başlangıç yapabilmesi için mükemmel biri. Onu izleyip, ondan çok şey öğrenebilirim. Çünkü o bir okul gibi."

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