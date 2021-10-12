ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın detayları

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu. Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi. İşte, ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçının ayrıntıları...
Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak. Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı; Daniel Hierrezuelo, Jakub Zamojski, Ioannis Foufis hakem üçlüsü yönetecek.