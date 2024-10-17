Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İki isimde sakatlık şoku!

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Alba Berlin Fenerbahçe Beko basket maçı, Sarı Lacivertli temsilcimiz için kritik bir öneme sahip olacak. Alba Berlin ile daha önce 12 kez karşılaşan Sarı Lacivertli ekibimiz, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet istatistiğine sahip olduğu rakibi karşısında puan alabilmenin yollarını arayacak. Peki, Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALBA BERLİN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi mücadelesinde Alba Berlin, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 17 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, S Sport ve Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.

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Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.

İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.